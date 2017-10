Tänak: sõit ei ole üldse nauditav

“Selle käigukastiga on keeruline. Ei ole üldse nauditav,“ sõnas Tänak ralliraadiole. “Annan endast parima. Sõidan maksimumi lähedal, kuid ei taha üle pingutada. Ma ei näe võimalust, et võiksin temast (Sebastien Ogier'st) mööduda.“

Tänak kaotab neli kiiruskatset enne ralli lõppu teisel kohal olevale Ogier'le 1,6 sekundiga. Esikohal olev Kris Meeke edestab eestlast juba 20,1 sekundiga.

Oma Twitteri kontol lisas Tänak, et arvatavasti on Ogier' püüdmine keeruline.

SS15: "I'm trying my best and I'm pretty close to the limit. It's going to be difficult to catch Seb I think." #WRC #RallyRACC pic.twitter.com/E84YfVzXpG