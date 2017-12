Tänak selgitas, mis puudused olid Ogier' kõrval teiseks sõitjaks olemisel

Kolmapäeval aasta meessportlaseks valitud Ott Tänak tõdes, et lõppev aasta oli talle õppimise aasta viiekordse autoralli maailmameistri Sebastien Ogier' kõrval, kuid kõige kõrgema sihi nimel tuli võtta ette meeskonnavahetus.

“Täie austuse juures Sebastieni vastu, ta on ikkagi viiekordne maailmameister, ilmselgelt temal peab mingi prioriteet olema. See aasta oli see aktsepteeritav ja mulle ei tekitanud see probleeme ning ma isegi nautisin seda. Aga kui pikalt nii edasi läheb, pruugib sellest raske välja tulla ja võidki jääda teiseks sõitjaks,“ põhjendas Tänak meeskonnavahetust ERR-ile antud intervjuus.

Tänak selgitas ka täpsemalt, mida teise piloodi roll võrreldes esisõitja omaga täpsemalt tähendas.

“Kuna seal (M-Spordis) on eelarvet ja vahendeid vähem, siis seal on kindlasti kohti, kus me arendasime autot edasi ja leidsime mingid mehhaanilised detailid, mis tegid autot kiiremaks, aga kuna neid ei olnud tellitud piisavalt, siis rahalistel põhjustel need detailid läksid ainult Sebastieni auto külge, kuna tema oli prioriteediga sõitja. See oligi hea õppimise aasta - ma nägin, mismoodi suur maailmameister töötab ja tulevikuks on ees hea pilt,“ lisas Tänak.