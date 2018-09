Tänak sai liidrite needusest võitu ja tõusis suurde mängu

Võib igasuguse kahtluseta väita, et Türgi kuurortlinna Marmarise ümbruses sõidetud MM-ralli oli tänavuse hooaja kõige sündmuste- ja üllatusterohkem kihutamine. Ott Tänak oskas seda ette näha. Juba enne rallit arvas ta, et Türgis ei võida kõige kiirem sõitja. Pärast võidukat finišit võis ta neljapäeval öeldut korrata: „Teadsime algusest peale, et see on keeruline ralli. Seepärast tuli olla arukas. Meil polnud kiireks sõitmiseks kõige tugevamad kaardid, kuid õnneks mängiti meile õiged kaardid kätte ja meie mängisime nendega nii, nagu oskasime.”

Õiget mängu oskasid Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja ideaalselt. Tasuks said nad kolmanda järjestikuse MM-ralli võidu ning tõusid sarja kokkuvõttes teisele kohale. Sõita on veel kolm rallit ning tiitliheitluses on kõik võimalik.

Sõites enamiku reedest üheksandal kohal, jõudis Tänak juba nentida, et see pole tema ralli. Esimese päeva lõpuks oli ta justkui iseenesest viiendal kohal ning laupäeva pärastlõunal tõusis juba liidriks. Kätte võidetud positsiooni ta enam ära ei andnud. Pühapäev kujunes vaid lõpptulemuste vormistamiseks, kuna Toyota tiimi pealik Tommi Mäkinen teatas, et Tänaku lähim jälitaja Jari-Matti Latvala ei hakka meeskonnakaaslast püüdma. Tähtsam oli kindlasti tervena finišisse jõuda.