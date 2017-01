Ott Tänak tunnistas Monte Carlo ralli esimese täispäeva lõpus, et asjad sujuvad oodatust paremini.

„Ma pole Monte Carlo ralli fänn, kogemusi napib, olud on keerulised, Martiniga sõidame MM-sarjas esimest korda koos… Ühesõnaga seni läheb paremini kui oodata oskasin. Auto töötab ja auto sees asjad toimivad,“ kuulutab ta. „Lõpuks hakkasime sõitu juba nautima.“

Kolmandal kohal asuv Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja kaotavad tiimikaaslasele Sebastien Ogieriga kõigest 0,3 sekundiga, kuid ei kavatse neljakordse maailmameistriga võitlusse asuda.

„Saaremaa rallil veel üritaks, aga Ogieri koduõuel võtan asja rahulikult,“ muigas Tänak.

Monte Carlo ralli on viimane koht, kus minna riske võtma, sest tulemus võib olla ebameeldiv, tõdes Tänak. Neljandal kohal paiknev Jari-Matti Latvala kaotab Tänakule palju ehk 1.24,3, mis tähendab, et mängus on poodiumikoht.

„Sõitsin tänagi turvaliselt ega pannud kõike välja,“ tunnistas Tänak. „Olud olid keerulised, ega seda võis oodata. Pärastlõunal hakkas lumi sulama ja asfaldil tekkis vesiliug. Laupäevased tingimused võivad olla äraarvamatud ja seetõttu rehve raske valida. Aga auto töötab, auto sees lähevad asjad paremaks ja lõpuks hakkasime Martiniga juba sõitu nautima.“

Tänakul oli kahel viimasel katsel probleeme käiguvahetusega, kuid see olla pisiasi – uus auto ju – millele suurt tähelepanu pöörata pole mõtet.