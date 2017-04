Tänak saab tõsise konkurendi - Mikkelsen on liitumas Hyundaiga

Andreas Mikkelsen testib reedel Portugalis Hyundai i20 Coupe WRC masinat ning võib juba autoralli MM-sarja ülejärgmisel etapil Hyundai meeskonna eest sõitma hakata.

Mikkelseni tiim on juba mõnda aega pidanud läbirääkimisi nii Toyota, Hyundai kui Citröeni meeskonnaga ning leping peaks sündima lähinädalatel, kirjutab Motorsport.com.

Kui eelmisel nädalal spekuleeriti, et Mikkelseni on palkamas Toyota, kelle sõitja Juho Hanninen on teinud viletsa hooaja alguse, siis tänane uudis norralase eelseisvast testisõidust Portugalis seostab Mikkelseni tugevalt Hyundaiga.

27-aastane norralane tunnistas ka ise, et ta on lepingule Hyundaiga lähedal. "Ma loodan, et sellest sünnib lähiajal midagi. Räägime läbi kõigiga, kuid küsimus ei ole vaid selles ja järgmises aastas - vaatame tulevikku. Olukord näib üha positiivsem," sõnas Mikkelsen Motorspordile.

Norrakas pidi tänavust hooaega alustama WRC2 sarjas, sest ta jäi eelmise aasta lõpus Volkswageni loobumise järel lepinguta. Tänavu on norrakas võitnud Škodaga mõlemad WRC2 klassi rallid, kus ta on osalenud.

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Argentina etapiga. Kolmel eelmisel aastal Volkswageniga üldarvestuses kolmanda koha saavutanud Mikkelseni on WRC klassis rajale oodata mai keskel sõidetaval Portugali rallil.