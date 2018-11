Aastate jooksul on mootorispordimaailmas suudetud hooaja viimaste etappidega mitmel puhul imet teha. Eestlased loodavad, et ime jõuab meie õuele 15.–18. novembrini Austraalias. Üldarvestuses kolmandat kohta hoidval Ott Tänakul on endiselt teoreetiline võimalus tõusta autoralli maailmameistriks. Selleks ei piisa ainult Tänaku enda heast sõidust. Vaja on konkurentide Sébastien Ogier’ ja Thierry Neuville’i põrumist.