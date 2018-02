Tänak punktikatsest: juba sajab, meie stardipositsiooni juures midagi lihtsat ei tule

Ott Tänakul on Rootsi ralli viimasel päeval üks suur eesmärk: punktikatsel võtta võimalikult hea noos.

Ralli viimasel katsel jagatakse katse esiviisikule välja MM-üldarvestuse boonuspunkte, mida pettumustvalmistava ralli üle elama pidanud Tänak nüüd sihtima hakkab.

Eelviimasel katsel plaanib Eesti ekipaaž viimase katse tarbeks pisut rehve säästa, ent neljandana rajale minek võib kerge lumesaju juures nende šansse halvemaks teha.

"Kindlasti säästame rehve, aga stardijärjekord ja lumi teevad asja keeruliseks. MIdagi lihtsat ees ei ole," sõnas Tänak ralliraadiole.

Lisaks sellele paluti eestlasel ka oma ralli üldiselt kokku võtta ning eilsest kokkupõrkest Kris Meeke'iga rääkida. "Jah, nägin sellest videot. Meil oli kokkupõrge ja ma lõpetasin hanges. Kumbki pool polnud süüdi, see oli lihtsalt harv juhus, mida ei tohiks rohkem juhtuda."

"Ralli algus oli tõeliselt raske. Esimese päeva hommik polnud veel väga hullu, aga teine poole oli kohutav, me ei suutnud midagi teha. Eile oli samamoodi, aga lisaks tuli sisse ka see avarii. Oleme endast maksimumi andnud, me pole lihtsalt midagi rohkem teha saanud."