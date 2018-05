Tänak: Portugalis on kõige kriitilisem päev reede

Ott Tänak läheb homme Portugalis algavale kruusarallile enesekindlalt.

"Kindlasti läheme Portugali rallile vastu ensekindla tundega. Teame, kui hästi see masin võib sõita," sõnas mullu Portugalis 4. koha saanud Tänak WRC koduleheküljele.

"Testisõitude ajal sujus kõik hästi, otsime nüüd veel parandamisvõimalusi, et veelgi edukamad olla. Portugali ralli on alati üks mu lemmikuid olnud ja tahame olla sama edukad kui eelmisel etapil. MMi üldseisu kohalt oleks väga tähtis veel üks tugev tulemus teha - Argentinas vähedasime vahet, jahime sama eesmärki ka Portugalis," lisas eestlane, kes on MM-sarjas 72 punktiga kolmas. Esikohal on Sebastien Ogier (100p) ja teine Thierry Neuville (90).

Tänak usub, et kui nad püsivad reedese võistluspäeva järel kõrges konkurentsis, on kõik võimalik. "Ma arvan, et reede on meie stardipositsiooni tõttu kõige kriitilisem päev. Meie ees stardivad kaks autot ja meil on mõned jäljed ees, mida järgida, kuid puhta tee efekt on Portugalis suur," lisas ta.