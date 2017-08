Tänak: pole ühtegi põhjust, miks me ei võiks Saksamaal tugevat tulemust teha

Ott Tänak on autoralli MM-sarja kümnenda etapi eel optimistlik ning ootab Saksamaa rallilt tugevat tulemust.

"Kiired asfaltrallid võivad isegi mu lemmikud olla. Vaadates meie head kiirust Monte Carlos ja Korsikal, on huvitav teada saada, mida Saksamaal suudame. Pole ühtegi põhjust, miks me ei võiks Saksamaal tugevat tulemust teha," sõnas Tänak oma meeskonna M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

"Kahtlemata on just see minu lemmik asfaltralli. Iga kiiruskatse on erinev ja see on tõsine väljakutse, kuidas muutuvate oludega toime tulla," lisas eestlane. "Ajalugu on näidanud, et Saksamaa rallil võib kõike juhtuda. Läheme igatahes parimat andma. Peamine siht on meeskonnale vajalikud punktid tuua."

M-Spordi tiimijuht Malcolm Wilson lisas, et meeskonnal on tänavu suurepärane võimalus esmakordselt Saksamaal võit võtta. Peamised tema lootused on seotud tiitlikaitsja Sebastien Ogier`ga. "Kõik meie sõitjad on Saksamaal edukad olnud ja Sebastien teab oma kolme võiduga täpselt, kuidas siin õnnestuda," märkis Wilson.

Hooaja kümnenda ralli eel jagab Ogier koos Thierry Neuville`iga liidrikohta 160 punktiga, Tänak on 119 silmaga kolmas. Saksamaa ralli peetakse järgmise nädala lõpus.