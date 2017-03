"Testikatse läbitud! Õppisime veidi autot tundma, kuid nüüd oleme valmis kiirust lisama," kirjutas Tänak Twitteris.

"Üleüldiselt tundus, et autot töötas enam-vähem ja suuri probleeme ei olnud. Esimesel ringil läksime nii nagu me rallil stardime ja üllatavalt hea jälg oli sisse tulnud. Kindlasti ei saa lihtne olema, aga loodetavasti mingi jälg ja mingi pidamine on, see kindlasti aitab kaasa," lisas ta intervjuus ERR-ile.

Mehhiko ralli algab eeloleval ööl (kell 2.26) 1,57-kilomeetrise publikukatsega.

Shakedown done at @RallyMexico We were learning a bit the car, but now we are all ready to go for it! 👊😎 pic.twitter.com/cqiO8dyUGW— Ott Tänak (@OttTanak) March 9, 2017