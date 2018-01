Tänak pärast ralli avapäeva: meil on veel palju õppida

Ott Tänaku esimene ralli uue masina Toyota roolis on alanud kõike muud kui ideaalselt. Avakatsel oli tal ühena paljudest probleeme libedal teel püsimisega, rahuolu ei õhkunud mehest ka teise katse järel.

"See oli rohkem asfalti moodi," tõdes Tänak pärast vähem draamaderohket teist katset ralliraadio vahendusel. "Mul oli eelmisel katsel alajuhitavusega probleeme, siin oli seis pisut parem. Vaatame, mis homne päev toob. Selge on see, et meil on veel palju õppida."

Esimesel katsel sõitis Tänak musta jää tõttu teelt välja teepervele ning pidi rajale tagasi tagurdama. Katse finišis raporteeris ralliraadio, et eestlase auto eesmine vasak ots on kahjustada saanud. "Jäise koha alguses sõitsime rajaserva, kiirus polnud suur - umbes 10 km/h. See oli väga raske koht," sõnas saarlane ise.

Esimese katse lõpetas Tänak kuuenda, teise kolmanda ajaga. Kokkuvõttes hoiab Eesti ekipaaž avapäeva järel viiendat positsiooni.

Üldseis pärast 2. kiiruskatset: 1. Ogier 38.09,8, 2. Mikkelsen +17,3, 3. Sordo +25,6, 4. Lappi +37,4, 5. Tänak +42,4, 6. Latvala +55,4, 7. Breen +1.02,3, 8. Bouffier +1.51,0, 9. Meeke +2.12,7, 10. Camilli 2.42,2... Neuville kaotab +4.18,2.