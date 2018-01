Tänak pärast laupäeva: puhta sõiduga on vahet Ogier'ga raske tagasi teha

Ott Tänak lõpetas Monte Carlo ralli laupäevase võistluspäeva kindlalt teisel kohal, jäädes liidrist Sébastien Ogier'st maha 33,5 sekundiga ning edestades kolmandal kohal asuvat tiimikaaslast Jari-Matti Latvalat 59,2 sekundiga.

"Tunne on hea, oli tegelikult hea päev. Hommikusest ringist on pisut kahju, aga edasine läks väga hästi. Võin isegi öelda, et naudin sõitu, kuigi olud on keerulised," rääkis Tänak WRC TV-le.

"Homme on puhta sõiduga raske seda aega tagasi teha. Minu eesmärk on alati olnud oma tempot hoida ja teel püsida, et mul oleks mugav. See ei ole kindlasti ralli, kus limiidi peal sõita."

Tänakult uuriti ka seda, kas ta on üllatunud, et tema esimene ralli Toyota roolis sedavõrd hästi on läinud. "Keeruline öelda, kas olen üllatunud, aga olen õnnelik. See annab tulevikuks palju enesekindlust - teame, et auto on hea ja suudan sellega sõita. Näeme veel palju kohti, kus areneda, aga loodetavasti tuleb meil hea hooaeg."

Toyota mehed hoiavad liidri Ogier' järel teist, kolmandat ja neljandat kohta. "Pean ütlema, et meeskonna osas näeb asi väga hea välja. Seda oli juba enne rallit näha, et meil on head sõitjad - loodetavasti suudame samamoodi kogu aasta sõita," lootis Tänak.