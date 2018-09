Tänak pakatab optimismist: mul on Walesi ralli eel väga hea eelaimus

"Walesi ralli on mulle tavaliselt meeldinud. Ideaalis loodaks, et võistlus tuleb kuivadel ja kiiretel radadel, kuid me kõik teame, et Walesi ilmastikuolude kohta ei ole võimalik midagi kindlat oodata," sõnas Tänak Toyota meeskonna pressiteate vahendusel.

Eestlase testisõidud Walesis kulgesid suure vihmasajuga. "Saime eelmisel nädalal kõvasti vihma ja muda, mis on selliseks ralliks valmistumiseks just ideaalne. Saime autot päris palju proovida ja arendada. Usun, et tegime head tööd ning nüüd jääb vaid rallit oodata, et näha, millises seisus me võrreldes rivaalidega oleme," märkis Tänak optimistlikult.

Kolm viimast rallit võitnud Tänak kaotab kolm etappi enne hooaja lõppu liider Neuville`ile veel vaid 13 punktiga.

"MM-sarjas on kõik veel võimalik ja mul on hetkel selles osas, mida me võiksime Walesi rallil saavutada, väga hea eelaimus," lisas mullusel Suurbritannia rallil kuuenda koha saanud Tänak.

Walesi ralli peetakse 4.-7. oktoobrini.