Tänak: päev on olnud frustreeriv, aga kokkuvõttes okei - oleme suuremaid äpardusi vältinud

Kuna viimane katse oli eelnevatest märksa tasasema teekattega, otsustas Tänak autot madalamaks keerata ning see tõi ka edu - ta sai kirja katsevõidu ning tõusis kokkuvõttes viiendale kohale. Vahe esimestega ei ole liiga suur - liidrist Thierry Neuville'ist jääb ta maha 31,9 sekundiga.

"Mida ma saan öelda - see päev on olnud frustreeriv. Samas teadsime, et see ralli tuleb keeruline ja meil ei ole ehk päris sellist autot, et siin kõige kõrgemat mängu mängida," sõnas Tänak WRC All Live'ile. "Nii palju muid aspekte peab täppi minema, et siin võita, aga üldises mõttes on olnud okei - oleme siia jõudnud ja suutnud suuremaid äpardusi vältida."

Mis on Türgi ralli puhul see, mis Toyota jaoks ei sobi? "Teekate ei tööta meie jaoks nii hästi kui oleksime lootnud. Mujal on selliseid tingimusi väga keeruline leida ja ka minu jaoks on see olukord täiesti uus. Ma tõesti loodan, et suudame midagigi homseks leida, et kiiremad olla. Mitte midagi pole veel läbi - loodetavasti suudab tiim seadistuses midagi paremaks muuta."

Mida üldse muuta saaks? "Olen lihtsalt rumal sõitja, mina ei tea midagi!" naljatas eestlane.