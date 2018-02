Tänak on Rootsi ralli korraldajate peale marus: "Nad võivad kuradile käia! Kas nad on nüüd siis õnnelikud?"

Ott Tänak oli pärast Rootsi ralli neljandat katset korraldajate peale tulivihane ning valas oma pettumust WRC TV eetris välja.

Stardijärjekorras teisena rajale läinud Tänak kaotas neljanda katse lõpuosas võrreldes hiljem startinud konkurentidega palju aega, sest pidi sügavas lumes teistele sisuliselt teepuhastajat mängima.

"Ralli korraldajad võivad kuradile käia! [They can screw themselves]" põrutas Tänak ausalt. "Viimase kuue kilomeetri peal pole sahk üldse käinud. Niigi on raske raja peal üks esimesi olla, nüüd tehakse veel niimoodi. Olime kogu aeg lume sees, isegi R2-klassi autod on meist kiiremad. Kas nad [korraldajad] on nüüd siis õnnelikud?"