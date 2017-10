Tänak on ralli MM-sarja parim kahes arvestuses

Ott Tänak paikneb 161 punktiga ralli MM-sarjas Sebastien Ogier’ (198) järel teisel kohal, ent on tiimikaaslasest võitnud rohkem kiiruskatseid ja jõudnud neil enam kordi esikuuikusse.

Netikülg Rally Paradise on välja toonud MM-sarja erineva statistika. Ühte juhib Tänak ainuisikuliselt, teist koos Thierry Neuville’iga. Tänak on kõige enam kiiruskatseid – 168 – lõpetanud esikuuikus, järgnevad Neuville (151) ja Ogier (139).

Tänak ja Neuville on 40 kiiruskatse järel juhtinud rallit. Teine koht on Kris Meeke käes (38), Ogier on ses arvestuses alles kuues (13). Rallivõite on enim Neuville’il – kolm. Järgnevad Tänak, Ogier ja Meeke kahe võiduga.

Poodiumikohti – kaheksa – on kõige rohkem Ogier’l. Tänak ja Neuville on šampanjat pritsima pääsenud kuuel korral.

Kiiruskatse võitude paremusjärjestus: 1. Neuville 43, 2. Tänak 25, 3. Jari-Matti Latvala 24, 4. Meeke 20, 5. Ogier 19.