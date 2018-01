Tänak Ogier'le: Rootsi on meie mängumaa!

Kui Monte Carlos sõideti Sebastien Ogier’ koduõues, siis järgmiseks minnakse Rootsi, Toyota tanumale.

Juba mullu näitas Jari-Matti Latvala Rootsi ralli võiduga, mida Toyota lumel suudab, Ott Tänak sai Fordil kihutades teise koha.

„Monte Carlo ralli eelsed testid olid head, aga me ei teadnud, milline on meie kiirus võrreldes teistega. Selgus, et kõik positiivne kandus rallile üle. Ent Rootsi ralliks testides ehk lumel oli auto veelgi parem,” avaldas Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja positiivse uudise. „Rootsis saab lõpuks näha, kui palju me autost välja võtta suudame.”

Tänak kuulutas pressikonverentsil Sebastien Ogier’ poole vaadates: „Rootsi on meie mängumaa!”

Sama kinnitas Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen: „Nagu eelmine aasta kinnitas, oleme Rootsis soosikud. Tean, et Latvala tahab väga järgmist rallit võita ja Tänakul on sama soov. Nende vahel läheb ägedaks lahinguks.”