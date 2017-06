Tänak: miinimumeesmärk on meil Poolas täpselt sama nagu mujal

Ott Tänak sõnas M-Spordi tiimi pressiteenistuse vahendusel, et järgmisel nädalal algav Poola MM-ralli on alati olnud üks tema lemmikutest.

"Kõik teavad, et Poola ralli on üks mu lemmikutest. Katsed on kiired ja voolavad ja saan seda tõeliselt nautida. Kasvasin sarnastel teedel Eestis üles ning sel aastal lisavad adrenaliini ka uued autod - ma ei jõua ära oodata!" sõnas Eesti ralliäss.

"See on tõeline sõitjate ralli. Kiirused on uskumatud ja enesekindlus peab olema täielik. Legend peab olema perfektne, isegi kõige väiksemad kõhklemised maksavad sulle nii kiiruses kui ajas," jätkas Tänak.

"Olen kindel, et paljud vaatavad meie poole, sest meil on siin varem hästi läinud, aga vaatame, mis saama hakkab. Kolmanda autona ei ole meil kõige parem positsioon, aga tegime Eestis head testid ja tunneme end väga hästi. Usun, et naudime sellest rallist igat sekundit. Poodium peab alati olema meie miinimumeesmärk, nii et laske tulla!"