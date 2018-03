Tänak: meil on samad probleemid mis tiimikaaslastel

Mehhiko rallil esimese pika päeva lõunapausiks neljandat kohta hoidev Ott Tänak (Toyota) tunnistas, et auto ei käitu päris nii, nagu peaks.

"Meil on samad probleemid nagu teistel tiimikaaslastel. Üritame sellega nii hästi toime tulla kui võimalik," viitas Tänak mootoriprobleemidele, mis tema hoogu siiski nii palju kärpinud pole kui seitsmendal ja kümnendal kohal sõitvatel Jari-Matti Latvalal ja Esapekka Lappil.

"Peame sõitma ilma DLS-ita - see on süsteem, mis hoiab hoogu üleval, kui sa gaasi lahti lased. Ilma selleta on tegu justkui tänavaautoga. Peame kaua ootama, kuni võim tagasi tuleb, aga gaas põhjas on võimsus täielikult olemas. Sellega on võimalik toime tulla, aga keeruline on. Vaatame, mis hoolduspausil teha saab. Olen kindel, et kutid annavad endast parima."

Tänak jääb liidrist Dani Sordost (Hyundai) maha 21,4 sekundiga, kuid kolmandal kohal kihutav üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb (Citroen) on vaid 3,5 sekundi kaugusel. Hispaanlase ja prantslase vahele mahub britt Kris Meeke (+16,6).