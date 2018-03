Tänak: Mehhikos on tee puhastamise efekt suur, meil õnneks hea stardipositsioon

Toyota meeskonna sõitja Ott Tänak on reedel algava Mehhiko MM-ralli eel optimistlik, sest erinevalt eelmisest Rootsi etapist on neil hea stardipositsioon ning viimased testid kruusal sujusid hästi.

"Mul on endiselt palju uusi asju õppida, kuid meil oli kahepäevane testiperiood Hispaanias, mis kujunes väga kasulikuks," sõnas Tänak, vahendab WRC-sarja kodulehekülg. "Proovisime võimalikult palju erinevaid asju, et mõista, kuidas auto reageerib."

"Tunne kruusal on üsna hea, kuid ikkagi on mõned asjad, millega tuleb veel harjuda ja mida saaks paremaks muuta," rääkis Tänak, kes oli hooaja avaetapil Monte Carlos teine, kuid pidi Rootsis teistele rada puhastades leppima üheksanda kohaga.

Eestlane on kindel, et ka reedel algaval rallil on stardikohal väga suur roll. "Meil on nüüd märksa parem stardipositsioon, alustame viiendana. Tee puhastamise efekt on seal suur, seega peaks see meid aitama. Mul on praeguseks Mehhikos juba üsna palju kogemusi, seega tunnen end mugavalt ja arvan, et meil on hea võimalus võidelda kõrgete kohtade eest," lisas Tänak.