Tänak: meeskondlik MM-tiitel on lahe, aga sõitjale on tähtis individuaalne võit

Tänaku sõnul on M-Spordi meeskond teinud kogu hooaja väga head tööd ja tiitli igati välja teeninud. Võiduga kaasneks ka killuke ajalugu. „M-Sport on varem võitnud koostöös Fordi tehasega, kuid eratiimina oleks see esimene kord,” märkis Tänak. „See on lahe, aga… sõitja jaoks ei tähenda see otseselt midagi. Meeskonna jaoks on see suur saavutus, aga sõitja jaoks on tähtis ainult sõitja tiitel.”