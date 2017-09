Tänak: ma ei ole M-Spordis varasemalt sellist suhtumist näinud

Autoralli MM-sarjas praegu kokkuvõttes kolmandat kohta hoidev Ott Tänak tunnistas Delfi lugejate küsimustele vastates, et tiimi boss Malcolm Wilson on teinud suuri pingutusi, et sel hooajal kõik sujuks.

Tänak sõidab M-Spordi võistkonnas juba mitmendat hooaega ning eestlase sõnul ei ole ta varasemalt sellist suhtumist näinud. Võrreldes tehasetiimidega on M-Spordil küll raha vähem, kuid pingutatakse ikka maksimaalselt.

“Iga raha on ilmselgelt abiks. Sel aastal on M-Sport panustanud väga suurelt. Ei ole sellist panustamist varem näinud. Varem on lihtsalt kasutatud seda, mis on parasjagu käes. Sel hooajal on tõsiselt panustatud ja palju investeeritud,“ rääkis Tänak intervjuus Delfile.

Siiski tunnistas ta, et raha seab kohati piirid ja kõike ei ole siiski võimalik saada. “On palju kohti, kus on võimalik osta mingit asja kaks tükki. Näiteks mingit diferetntsiaali osa. Need on läinud sellisel juhul Sebastieni autole ja mulle on jäänud tühjad pihud,“ tunnistas Tänak, et neljakordsele maailmameistrile Sebastien Ogierile on loodud rohkem võimalusi.

Samas tunnustas ta Wilsonit, et tööd on tehtud tänavu ülima pühendumisega. “Malcolm on suhteliselt palju pingutanud,“ tunnistas saarlane.

WRC-sarja tänavune hooaeg jätkub oktoobri alguses, kui 5.-8. oktoobrini kihutatakse Kataloonias.

MM-sarja üldseis enne Kataloonia rallit: