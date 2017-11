Tänak M-Spordi lahkumiskingitusest: mul pritsiti munad märjaks

Uueks hooajaks Toyota rallimeeskonnaga liituv Ott Tänak rääkis väljaandele Motorsport, et M-Spordi insenerid tegid talle tiimivahetuse puhul meeldejääva lahkumiskingituse.

Nimelt seadistasid insenerid Austraalia ralli ülesõitudeks Tänaku masina nii, et eestlase istmik pritsiti kolmanda käigu kasutamise ajal alati märjaks.

"Minu munad said kenasti märjaks," sõnas Austraalias teise koha saanud Tänak naerdes. "Ütleme nii, et M-Sport võitis MM-tiitli, mis tähendab, et meeskonnal on päris head insenerid... Ja nad tegid spetsiaalse süsteemi, et kui ma ülesõitudel kolmanda käigu sisse panin, pritsiti mingite voolikute kaudu mul munad märjaks."

Sarnast tempu oli tehtud ka siis, kui Mikko Hirvonen Fordi meeskonnast lahkus.