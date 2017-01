Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja võitlesid Monaco rallil välja kolmanda koha.

Kes teab, kas maailm on kunagi nii vinget Col de Turinilt allatulekut näinud. Autol töötas ainult kaks silindrit neljast, rataste all oli lumi ja must jää – ning Tänak tuli täiega. Ainult tema teab, millisel füüsikaseadusi eiraval kombel auto teel püsis. Niimoodi kõigi hädade kiuste Monte Carlo ralli kolmas koht välja võidelda… Võimas!

„Arvan, et Kuuse Lembit meid sealt ülevalt veidi aitas. Olgu meie poodiumikoht pühendus Lempsile, suurepärasele ajakirjanikule,” sõnas Tänak ja tundis kahetsust, et ei saanud eile Kuuse muldasängitamisel viibida.