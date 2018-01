Tänak liigub tiitlikursil

Monte Carlo ralli andis kinnitust: Ott Tänak on tiitlipretendent.

Ilmselt teab ainult Ott Tänak ise, millised võimed temas peituvad. Kui temagi.

Kõik spetsialistid lähemalt ja kaugemalt – isegi Toyota tiimi pealik Tommi Mäkinen, neljakordne maailmameister, kes peaks asja ometi tundma – ennustasid Tänakule keerulist hooaja algust, sest uue autoga on vaja kohaneda.

Kui pidada keerukuseks seda, et Tänakul jäi Monte Carlos viiekordne maailmameister Sébastien Ogier alistamata, siis oli asjatundjatel õigus. Ent polnud mingeid kohanemisraskusi, Tänak istus Toyotasse ja sõitis. Väga kiiresti.

Vägisi tahaks öelda, et Ogier pääses Tänaku käest tänu ühele lumisele kiiruskatsele ja kui laupäeva varahommikul oleks kihutatud asfaldil, siis... Paraku „oleksid” spordis ei maksa. Ogier oli esimene, Tänak teine. Kuid ilmselgelt andis meite mees tšempionile hoiatuse: tänavu võib tal tiitli kaitsmine äärmiselt raskeks minna.

” Selleks et maailmameistriks saada, tuleb millalgi peale teiste hakata alistama ka Sébastien Ogier’d.

Just tiitel mõlgub Tänakul meeles. See oli ka põhjus, miks ta ei hakanud Monte Carlos hullu ajama ega üritanud sekundeid meeleheitlikult tagasi võita. Suured punktid on hoidmist väärt.

Niisiis sai Monte Carlos selgeks, et Toyota liigub asfaldil kenasti, aga sõita on veel tosin rallit, enne kui punktid lõplikult kokku loetakse. Enamik neist kihutatakse kruusal, seega on vara lõplikke järeldusi teha. Tõsi, Rootsi lumel peaks Toyota samuti kiire olema – Jari-Matti Latvala viis ju mullu võidu koju.

Lisapunkte on vaja

Selgeks sai seegi, et tiitli pärast hakkavad heitlema peale Ogier’ ja Tänaku ilmselt ka Hyundai mehed Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen. Mõlemad olid nobedad, kuid esimene käis kraavis ja teise ralli rikkusid tehnilised probleemid. Muide, Neuville võitis Monte Carlos kuus kiiruskatset, Ogier ja Tänak neli. Latvala pole samuti papist poiss ja ihkab samuti tiitliheitluses kaasa lüüa. Ühesõnaga, läheb tõsiseks andmiseks.

Niisiis on Tänaku hooaeg alanud kenasti, aga selleks et maailmameistriks saada, tuleb millalgi peale teiste hakata alistama ka Ogier’d. Nagu ajalugu on näidanud, ei saa valida võidukihutamisi, kus rünnata. Mullu peeti Tänakut soosikuks Poolas ja Soomes, võidud tulid aga Sardiinias ja Saksamaal. Ja võite on hädasti vaja.

Samavõrd on vaja punkte punktikatsetelt. Mullu said nii Ogier kui ka Neuville 34 lisasilma, Tänak neist tosina võrra vähem. Kui heitlus kisub pingeliseks, on igal punktil kulla kaal. Seda näitas juba Monte Carlo: Latvala ja Kris Meeke olid kolmas ja neljas, ent viimasel katsel nobedad ja jäävad Tänakust maha ainult punktiga.

Ent seni on kõik ilus, Tänak liigub tiitlikursil.