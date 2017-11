Tänak läheb uuele hooajale teistsuguse lähenemisega: keskendume punktidele

M-Spordist Toyota rallimeeskonda siirduv Ott Tänak tunnistas Autospordile antud intervjuus, et nad ei suutnud tänavu tiitliheitlusse sekkuda, sest hooaja alguses jahiti punktide asemel karjääri esimest rallivõitu.

"Vahest polnud meie lähenemine MM-tiitli eest heitlemiseks õige. Hooaja alguses oli meil esimene võit puudu ja ma olin selle jahtimisele rohkem keskendunud kui punktide kogumisele," rääkis Tänak, kelle esimene etapivõit tuli juunis Sardiinia rallil.

"Aasta lõpus olime lähedal, et Sebastienile (Ogier) survet avaldada, kuid kokkuvõttes polnud me valmis MM-tiitli eest heitlema. Monte Carlosse läheme juba hoopis teistsuguse lähenemise ja eesmärkidega," kinnitas Tänak, et järgmisel hooajal minnakse igale etapile kõvade punktide järele.

Eestlane ei teinud saladust, et järgmisel aastal on eesmärgiks maailmameistritiitel. "Meie isiklik siht on MM-sarja võit. Olime tänavu üsna lähedal, seega pole ühtegi põhjust, miks me ei võiks seda tulevikus suuta. Jah, me vahetame tiimi, kuid me oleme näinud, et Toyota on valmis edu saavutama."

Eestlane lõpetas tänavuse hooaja kolmandana tiimikaaslase Ogieri ja Thierry Neuville`i järel.