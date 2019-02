Tänak läheb Rootsi rallile optimistlikult, Mäkinen ootab etapivõitu

"Oleme Rootsi ralliks hästi valmis, kuid nagu alati on ka nüüd keeruline öelda, millises seisus me täpselt oleme. Eelmisel aastal oli siin palju lund ja suured lumevallid, mida tavaliselt talverallil tahadki näha. Samas oli meil raske oma stardipositsiooni tõttu (Tänak startis teisena - toim) võistelda, sest pidamine oli värskel lumel kehv," meenutas Tänak mullust Rootsi rallit, kus piirduti 9. kohaga.

"Loodetavasti on meil sel aastal kõrges konkurentsis püsimiseks paremad võimalused. Kui tingimused on sinu kasuks, siis on siin tõeliselt nauditav sõita, sest katsed on kiired ja sujuvad. Me teame, et Toyota masin on sellistes oludes väga hea," lisas Tänak, kes oli hooaja avaetapil Monte Carlos kolmas.

Ka tiimijuht Mäkinen ütles, et Soomes tehtud ettevalmistused läksid korda. "Pärast edukat avaetappi Monte Carlos oleme kindlasti valmis Rootsis esikoha eest võitlema. Teame, et meie Soomes peetud testisõidud läksid hästi ja meie masin sobib nendele kiiretele teedele."

Rootsis on kõige kehvem stardikoht Sebastien Ogier`l, kes Monte Carlos võidutses. Teisena lõpetas avaetapi Thierry Neuville.

Rootsi ralli sõidetakse 14.-17. veebruarini.