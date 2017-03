Ott Tänak lausus pärast eilset võistluspäeva Mehhiko rallil ERR-ile, et läheb tänasel viimasel katsel ehk Power Stage'il lisapunkte võitma.

Sel hooajal annab iga ralli viimane katse, mida ka televisioonis üle kantakse, eraldi punkte ka MM-sarja üldarvestuses. Esikohal lõpetanud sõitja saab juurde viis punkti, teise koha mees neli silma, sama loogika alusel saab punktilisa esiviisik.

"Ma arvan, et homme (täna) peab tark olema," tunnistas Tänak ERR Spordile. "Vahed on praegu nii suured, et esimene katse võib-olla sõita poolviisakalt, et rehvi säästa ja kuna see aasta jagatakse Power Stage'il palju punkte, tuleks sealt üritada mõni punkt võtta. Kõike ei saa välja panna, aga kui vähegi võimalik, siis midagi ikka."

Enne Eesti aja järgi kell 18.43 algavat eelviimast katset kaotavad Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja ralli liidrile Kris Meeke'ile 2.12,6. Kolmandal kohal olev Thierry Neuville jääb 1.02,1 kaugusele ning viiendal real olev Hayden Paddon kaotab Eesti ekipaažile samuti üle minuti.

Sel hooajal pole Tänak seniselt kahelt rallilt ühtegi Power Stage'i lisapunkti võtnud.