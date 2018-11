Tänak läheb Austraaliasse MM-tiitlit jahtima: matemaatiline võimalus on olemas

"Lähen Austraaliasse endast kõike andma. Mul on jätkuvalt matemaatiline võimalus maailmameistriks tulla, kuigi kõik pole enam minu kätes. Alla ma ei kavatse anda," sõnas Tänak Toyota meeskonna pressiteate vahendusel.

Meeskondlikku MM-arvestuse kohta, kus Toyota juhib Hyundai ees 12 punktiga, sõnas Tänak: "Oleme tugeval positsioonil ja eelis on meil."

"Meie auto on viimastel etappidel kruusa peal tugevalt esinenud, see lisab enesekindlust. Austraalia ralli on alati suur väljakutse, kuid paljud sealsed katsed on kiiretel ja sujuvatel teedel, mis sobivad meile hästi," lisas eestlane.

Tänak kaotab enne viimast etappi Sebastien Ogier`le 23 ja Thierry Neuville'ile 20 punktiga.

Delfi TV otseülekanded Austraalia rallilt:

R,16.11 kl 22:00 Austraalia rallli 9. kiiruskatse

L, 17.11 kl 03:00 Austraalia ralli 13. kiiruskatse

L, 17.11 kl 23:30 Austraalia ralli 21. kiiruskatse