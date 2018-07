Tänak: kuuma ilmaga oleks pigem rannas kui ralliautos

Soome rallil lubatakse tulikuuma ilma, temperatuur kerkib 30 kraadini. Toyota esisõitja Ott Tänak tunnistas ajalehele Ilta-Sanomat, et väljas on ilm talutav, kuid autos mitte: „Autos ei ole mugav olla, veedaksin aega pigem rannas.”

Tänak lisas, et vedelikku tuleb tarbida palju. „Ma ei arvuta kokku, palju joome, aga alla läheb kogu vesi, mis autos leidub,” sõnas Tänak.

Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen pakkus, et autos on sõidu ajal 50-60 plusskraadi ja tõdes, et sõitjad kannatavad kuuma välja, kuid probleeme võib tekkida rehvidega. „Kuna siin on meil kasutada pehme kummisegu, kuluvad rehvid kiiremini ja võib juhtuda, et alati ei saagi täie kiirusega kihutada,” selgitas Mäkinen.

Tänak nõustus Mäkineniga: „Kuumus mõjutab eelkõige rehve. Samas pole sellele mõtet palju mõelda, sest me ei saa tingimusi mõjutada.”