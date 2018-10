Vahemere-äärse kuurortlinna Salou tänavaid ehtivad sildid ja plakatid kuulutavad nädalavahetuse suursündmust, Kataloonia rallit, kruusal kihutava Toyota pildiga. Ainult et kihutaja pole Tänak, üks kolmest tiitlisoosikust, vaid ammu kõik lootused kaotanud Esapekka Lappi. Kogenematu silma ehk petab ära, et plakatil on vale mees, aga rallifänni haneks ei tõmba.