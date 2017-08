Tänak: kui Ogier ja Neuville libastuvad, olen kohe nende kannul

Ott Tänak sõnas pärast võitu Saksamaa rallil, et on endiselt MM-tiitli suures mängus sees.

Tänaku vahe M-Spordi tiimikaaslase Sebastien Ogieriga on 33 punkti, Thierry Neuville'iga (Hyundai) aga vaid 16 silma.

"Tiitel pole veel sugugi otsustatud," sõnas Tänak Autospordile. "Nii kaua, kuni see on veel võimalik, jätkan võitlemist. Olen kahele esimesele vaikselt järele jõudmas ning vahe ei ole enam väga suur."

Eestlase sõnul vajab ta aga järelejäänud rallidelt suurepäraseid tulemusi ning ehk ka näpuotsaga õnne. "Tean, et mul on vaja veel rallisid võita, aga seda me ülejäänud etappidel ka sihime. Oleme näinud, et kõike võib juhtuda - kui nad libastuvad või satuvad probleemide küüsi, olen kohe neile kuklasse hingamas. Kuid esmalt peame võitmist jätkama."

MM-sarja kolm viimast etappi peetakse Hispaanias, Suurbritannias ja Austraalias.