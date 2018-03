Tänak: katsed sobisid autole, tundsin end mugavalt...

Mehhiko ralli laupäeva esimesel katsel turbo kadumise tõttu katkestanud Ott Tänak tunnistas ralliraadiole, et tundis end enne õnnetut tehnilist riket roolis väga mugavalt.

Tänak oli laupäeva esimesel katsel sõitmas korralikku aega, kuid tegi esmalt eksimuse ühel mahapöördel, seejärel ütles üles aga auto turbosüsteem.

"Kõik oli enne seda küllaltki hästi. Katsed sobisid meie autole ja ise tundsin end väga mugavalt. Sõitsin küll ühe mahapöörde pikaks, aga üldiselt oli kõik hästi," rääkis Tänak.

"Järsku kadus autol aga võimsus ära. Alles hiljem saime teada, et probleem oli turboga," selgitas eestlane katkestamist.

Hoolimata suurest ebaõnnest ei hakanud eestlane kadunud võimalust taga nutma. "Selline lihtsalt sport juba on. Mul oli tegelikult hea meel, et suutsime konkurentsivõimelised olla. Olen kindel, et mehaanikud suudavad oma tööd hästi teha ning auto taas lendama panna."