Tänak jõudis ümmarguse tähiseni ning ületab MM-tiitliga Märtini tippmargi

Kataloonia rallil kolmanda koha saavutanud Ott Tänak jõudis sellega oma karjääris ümmarguse tähiseni. Nimelt on Tänak MM-sarjas tõusnud nüüd poodiumile 10 korda.

Esimese esikolmikukoha teenis Tänak 2012. aastal, kui ta tõusis koos Kuldar Sikuga Sardiinias poodiumi teisele astmele.

Järgmist õnnestumist tuli oodata 2015. aastani, kui ta jõudis koos Raigo Mõlderiga kolmanda kohani Poola rallil. Mullu tõusis ta aga nii Poolas kui ka Walesis koos Mõlderiga poodiumi teisele astmele.

Tänavu on Tänak koos Martin Järveojaga jõudnud esikolmikusse kuuel korral (esikohad Sardiinias ja Saksamaal, teine koht Rootsis ning kolmandad kohad Monacos, Argnentinas ja Kataloonias).

Eesti läbi aegade edukaimal rallimehel Markko Märtinil on ette näidata 5 rallivõitu ja kokku 18 kohta poodiumil.

Ühe Märtini saavutuse lööb Tänak sel hooajal aga kindlalt üle. Nimelt tõuseb Tänak esimese Eesti rallimehena WRC-sarjas maailmameistriks. Täaku tööandjal M-Spordil on sisuliselt käes võistkondlik MM-tiitel. Selle kindlustamiseks piisab kahel järgmisel etapil kokku 4 silma kogumisest. 4 punkti saadakse kokku juba ainuüksi sellisel juhul kui Sebastien Ogier, Tänak või Elfyn Evans jõuab Walesis või Austraalias finišisse.

Karjääri jooksul viiel hooajal tehasemeeskonnas sõitnud Märtin lõpetas kolmel korral konstruktorite arvestuses teisel kohal. Nii juhtus 2002. ja 2004. aastal Fordis sõites ning 2005. aastal Peugeot' ridades. Tänak on võistkondlikus arvestuses seni jõudnud esikolmikusse 2012. aastal, kui M-Sport Ford World Rally Teami liikmena sai ta kirja 3. koha.

Lisaks on Tänakul tänavu suurepärane võimalus lüüa üle eestlaste parim koht hooaja kokkuvõttes. Seni on tippmargiks Märtini 3. koht 2004. aastast. Ühtlasi on tegemist seni ainsa korraga, kui eestlane on WRC-hooaja kokkuvõttes esikolmikusse jõudnud.

Kaks etappi enne käimasoleva hooaja lõppu hoiab Tänak aga 2. positsiooni. Jäänud on veel sõita Walesi ja Austraalia rallid.

Tänaku poodiumikohad WRC-sarjas:

3. koht Sardiinias 2012 (koos Kuldar Sikuga)

3. koht Poolas 2015 (koos Raigo Mõlderiga)

2. koht Poolas 2016 (koos Raigo Mõlderiga)

2. koht Walesis 2016 (koos Raigo Mõlderiga)

3. koht Monacos 2017 (koos Martin Järveojaga)

2. koht Rootsis 2017 (koos Martin Järveojaga)

3. koht Argentinas 2017 (koos Martin Järveojaga)

1. koht Sardiinias 2017 (koos Martin Järveojaga)

1. koht Saksamaal 2017 (koos Martin Järveojaga)

3. koht Kataloonias 2017 (koos Martin Järveojaga)