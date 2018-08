Tänak jääb tiimikaaslasest ilma? Esapekka Lappi ja Citroeni vahel susiseb

Rallimaailmas on üleminekute hooaeg täie hooga lahti läinud - uueks hooajaks on paigas vaid Ott Tänak (Toyota) ja Andreas Mikkelsen (Hyundai). Kõik ülejäänud üritavad endale veel võimalikult häid lepinguid välja rääkida, tiimid proovivad aga endale võimalikult head rivistust kokku saada.

Üheks uueks aastaks lepinguta sõitjaks on ka Tänaku praegune Toyota tiimikaaslane Esapekka Lappi, kelle vastu tuntakse huvi ka teistest meeskondadest - eelkõige Citroenist, kes soovib endale iga hinna eest mõnda hea tasemega sõitjat leida: sel aastal on MM-sarja üldarvestuses nende parimaks sõitjaks olnud Mads Östberg, kes paikneb alles üheksandal kohal. 27-aastane Lappi on aga oma esimesel täishooajal lausa neljandat kohta hoidmas.

Lappi mänedžeri Erik T. Veiby sõnul on Citroeni huvi tõsine. "Citroen on meile öelnud, et Esapekka on üks sõitjatest, keda nad endale uueks hooajaks sooviksid, kuid me oleme praegu ka olukorraga Toyotas rahul," sõnas norralane Ilta-Sanomatile.

"Oleme samal ajal ka Toyotaga Esapekka tuleviku osas kõnelusi alustanud. Huvi tema vastu on, aga meil pole kuhugi kiiret," lisas Veiby.

Väidetavalt soovib Lappi vähemalt kaheaastast lepingut.

Citroen võib Lappit meelitada muuhulgas selge esisõitja staatusega: Toyotas ei ole rolle sedasi paika pandud.