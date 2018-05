Tänak ja Järveoja mõistavad teineteist silmapilgust

Ott Tänaku sõnul tekib iga paari ralli tagant uusi ideid, kuidas kiiruslegendi infot lihtsamini edasi anda või asju paremini kirjeldada.

„Legend on miski, mis ei saa kunagi valmis,” tõdes Tänak, kes sõidab koos kaardilugeja Martin Järveojaga. „Nüüdseks oleme Martiniga piisavalt palju koos olnud ja ta saab juba silmapilgutusest aru, mida ma tahan ja mõtlen. Ka vastupidi. Me teame, millised on me mõlema võimed, ja oskame selle järgi käituda. Mullu kompasime teineteise piire. Usun, et praegu suudame efektiivselt koos töötada.”

Tänaku sõnul püütakse igaks ralliks teha perfektne kiiruslegend. „Asjad ei käi nii, et teed legendi kiireks sõitmiseks ja n-ö kindla peale sõitmiseks. Alati püütakse teha perfektne legend ja sõita selle järgi,” selgitas ta. „Püüame maksimumi, aga seejuures ei maksa üle mõtelda.”