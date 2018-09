Tänak ja Hunt liiguvad Eesti spordiajaloo kõige tasuvamate profilepingute poole

Maailma profispordis räägitakse tippude puhul mitmekümnetesse miljonitesse ulatuvatest aastapalkadest. Eesti atleetide seas on parimad teeninud ühe hooaja eest üle kahe miljoni euro. Säärase summani on tippaegadel jõudnud Markko Märtin, Ragnar Klavan, Ott Tänak ja Margus Hunt. Neist kaks viimast on parasjagu nii heas hoos, et samamoodi jätkates ootavad neid tuleval aastal ees kontrahtid, mida ei ole siinmail varem nähtud.