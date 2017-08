Tänak: hea tunnetusega pole asfaldil sõitmine probleem

Tänak tõestas pühapäeval Saksamaa MM-ralli võiduga, et on üks neist vähestest tippsõitjatest, kes suudab rallisid võita teekattest olenemata. Ühtlasi kummutas ta arvamuse, et Saksamaa asfaldil oli nii-öelda kruusasõitjatel lihtsam.

„Olud olid väga muutlikud ja sellistes tingimustes asfaldil sõitmisel pole midagi ühist kruusal sõitmisega,” ütles Tänak. „Selleks et seal hakkama saada, tuleb sõita puhtalt asfaldile sobivas stiilis.”