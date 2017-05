Tänak hakkab töötama Ogier heaks? M-Spordi boss on valmis kasutama tiimikorraldusi

M-Spordi rallimeeskonna juht Malcolm Wilson tunnistas, et kui tänavune tiitliheitlus läheb väga pingeliseks, on ta valmis Sebastien Ogier abistamiseks kasutama ka tiimikorraldusi.

Ogier varasem meeskond Volkswagen, kus prantslane tuli maailmameistriks neljal aastal järjest (2013-16), tiimikorralusi ei kasutanud, kuid Wilson nende rakendamist ei välista.

"Tahan võita meistritiitli sõitjate arvestuses ja praegu on minu parim võimalus. Ma ei tea, mis tulevik toob. Kui pean seda tegema (kasutama tiimikorraldusi), siis seda ma ka teen," sõnas Wilson väljaandele Autosport.

"Kui ma arvan, et seda on ohutu teha - arvestades sõitjate seisu võrreldes rivaalidega - ja mul tuleb seda teha, siis pole kahtlustki, et ma teen seda," lisas Wilson.

102 punktiga MM-sarja juhtiv Ogier edestab hetkel Jari-Matti Latvalat (Toyota) 16 ja Thierry Neuville`i (Hyundai) 18 silmaga, prantslase tiimikaaslane Ott Tänak on 66 punktiga neljas.

Küsimusele, kas tiimijuht on valmis sarnase otsuse tegema ka Tänaku või Elfyn Evansi abistamiseks, vastas inglane: "Ma olen kindel, et Seb (Ogier) ei oleks sellise olukorra üle õnnelik, kuid kui asjad pöörduvad ja Otil on parim tiitlivõimalus, siis pean nii tegema."