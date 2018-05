Tänak häbistatud Neuville'i kurtmisest: talle meeldib lahedaid lugusid rääkida

Argentina rallil näitas Ott Tänak Toyota roolis võimu, kui ta ei andnud konkurentidele sisuliselt võimalust. Seejärel on mitmed meeskonnad kurtnud, et Toyota oli ootamatult kiire. Kõige rohkem võttis sõna Hyundai esipiloot Thierry Neuville, kelle sõnul häbistas Toyota neid korralikult.

Tänak rääkis intervjuus Eesti Päevalehele, et Neuville'i jutust ei maksa väga suuri järeldusi teha.

“Neuville’ile meeldib lahedaid lugusid rääkida. Pigem üritab ta oma meeskonda survestada, et nad lahendusi leiaksid. Toyota on tugevam kui varem, see on uus ja tekitab elevust. Ent me pole kellestki peajagu üle. Kõik MM-sarja meeskonnad on üsna samal tasemel. Sellist liidrit, nagu kunagi oli Volkswagen, praegu pole,“ rääkis Tänak intervjuus Eesti Päevalehele.

