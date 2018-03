Tänak eiras FIA kummalisi palveid

Rahvusvaheline Autospordiliit FIA palus autoralli MM-sarja meeskondadelt enne Mehhiko etapi punktikatset, et keegi ei hilineks sihilikult starti ning ei teeks "Ogier' trikki", saades endale punktikatseks sellega parema stardipositsiooni. Meeskonnad ei võtnud seda palvet aga kuulda.

Autosport kirjutab, et FIA oli esitanud meeskondadele palve, et nad punktikatse starti õigeaegselt läheksid, kuid tiimide arvates on probleem FIA-l, mitte nendel.

Kummalisel kombel palus FIA meeskondadel tulla lagedale lahendusega, ent tiimid ootavad, et selle pakuks hoopis FIA. "Kuidas on see meie ülesanne lahendus leida? Kõik tiimid teevad seda, mis nende jaoks antud hetkel kõige paremini töötab. See on FIA ülesanne," ütles Autospordile üks allikas.

Hyundai tiimijuhi Alain Penasse'i sõnul on nad varem selle nipi kasutamist kaalunud, kuid lõpuks siiski selle vastu otsustanud. "Olime valmis seda eelmisel aastal Portugalis Hayden Paddoniga kasutama, ent võtsime lõpuks arvesse eetika ja teleülekande. Nüüd on aga pretsedent olemas ning teised lähevad samuti seda teed."

Hyundai kasutaski võimaluse ära - lisaks Ott Tänakule, kes viivitamise järel punktikatse võitis, hilines sihilikult starti ka Thierry Neuville, kes sai Ogier' ajakaristuse järel viimasel kiiruskatsel kolmanda koha.

Citroeni sõitja Kris Meeke pakub aga võimaliku lahenduse välja. "Pärast Rootsi rallit oleks võinud ju keegi kindlasti sellise reeglimuudatuse teha, et punktikatsele hilinemine tähendaks seda, et esiviisikusse tulles ei teeni see auto lisapunkte. Midagi sellist oleks kogu selle asja lõpetanud. Nüüd aga läheme punktikatsele olukorras, kus potentsiaalselt pole 20 minutit mitte midagi näidata. See on kindlasti väga tore otseülekanne."