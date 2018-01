Tänak avas rallihooaja avamisel tiimivahetuse tagamaid

Ott Tänak sõnas Autosport International üritusel toimunud uue autoralli MM-sarja avamisel, et ta on Toyota meeskonda hästi vastu võetud.

Toyota meeskond asetati laval ritta ning paar küsimust küsiti kõigilt sõitjatelt ja kaardilugejatelt.

Tänakult uuriti kohe alustuseks, miks ta otsustas üldse M-Spordi Toyota vastu vahetada.

"Ma arvan, et nägime kõik, kui head tööd Toyota eelmisel aastal tegi ja kui hästi nad kohe oma esimesel hooajal esile kerkisid. Nägin selles meeskonnas palju potentsiaali ja arvan, et mul on siin kõige paremad võimalused MM-tiitli peale võitlemiseks," vastas Tänak.

"Selleks, et tiitlile konkureerida, peame rallisid võitma. Praegu on meil esmalt vaja uue meeskonnaga harjuda. Ettevalmistus on läinud väga hästi ja tunnen end uues tiimis hästi vastu võetuna. Kõik tundub praegu korras olevat," lisas Eesti ralliäss.

Sõna sai ka Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja, kes pidi natuke rääkima sellest, kui keeruline on hooaja avaetapp Monte Carlos. "Tingimused on seal keerulised. Näeme ju seda, et üle kogu Euroopa sajab lund, isegi Hispaanias, ainult mitte Eestis," muigas Järveoja.

"Monte Carlo on kindlasti üks hooaja kõige raskemaid rallisid, aga õnneks on see kohe kõige esimene ja selle saab esimesena seljataha jätta."