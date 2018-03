Tänak: autole pannakse punktikatseks spetsiaalne seadistus

Mehhiko MM-rallil paraku laupäeva esimesel katsel katkestanud Ott Tänak tõdes, et pühapäevaseks punktikatseks panevad mehaanikud tema autole spetsiaalse seadistuse.

WRC All Live teleülekandele intervjuu andnud Tänak oli hoolimata katkestamisest küllaltki heatujuline, jagades hooldusalas rohkearvulistele fännidele autogramme ja ühispilte.

"Muidugi ei olnud see mõnus viis, kuidas katkestada. Sõitsime hästi, tunne oli hea - esimese kruusaralli kohta isegi üllatavalt hea. Nüüd pole midagi teha, saame natuke aega päikest nautida ja fännidega kohtuda," rääkis Tänak.

Oma auto dramaatilise võimsusekaotuse kohta Tänak palju uut infot ei jaganud. "Andmed näitasid, et turbo lõpetas ühel hetkel järsult töö - mehaaniline viga. Selline see tehnikasport juba on: vahel teeme meie vigu, vahel ütleb tehnika üles."

Nüüd ootab Tänak juba pühapäevast punktikatset. "Kindlasti valmistume selleks väga hoolega. Mehaanikud panevad juba praegu autole mitmeid uusi osi peale, et see just punktikatseks eriliselt valmis oleks."