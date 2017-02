Kiired rallid on Ott Tänakule alati sobinud ja Rootsi ralli oli järjekordne näide.

Selle pärast, et võit Ott Tänakust jälle napilt mööda läks, ei tasu muretseda, sest „ükskord me võidame niikuinii”. Seniks aga olgem rahul sellega, et Rootsis astus Tänak väga olulise sammu edasi: edestas tiimikaaslast. See on autospordis üks esmaseid asju, mida sõitja puhul hinnatakse. Ja pealegi veel millist tiimikaaslast – neljakordset maailmameistrit Sébastien Ogier’d ennast.

Kiired rallid on Tänakule alati sobinud ja Rootsi ralli oli selle kohta taas hea näide. Laupäevased katsevõidud andsid Tänakule ja tema kaardilugejale Martin Järveojale juurde hulga enesekindlust, et koostöö sujub ja kiirust jagub.