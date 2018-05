Tänak: aasta alguses oli auto väga soomelik, aga nüüd sõidab nii, nagu kiire ralliauto peab sõitma

Toyota roolis viis rallit sõitnud Tänak kinnitab, et on meeskonnaga kiiresti kohanenud, kuid autost on võtta veel palju ja tööd on küllaga. MM-sarja kokkuvõttes kaotab ta liider Sébastien Ogier’le 28 punktiga.

„Mõistagi on halb, kui keegi pääseb kohe alguses pikalt eest ära, kuid meil pole sellest midagi õppida, sest me pole saanud sinna midagi parata,” sõnab ta. „Me ei ole oma süül midagi ära andnud, seepärast pole tekkinud ka halba enesetunnet.”

Ekstreemsete olude tõttu ebaõnnestus Tänakul ja Martin Järveojal Rootsi ralli, tehnilised probleemid segasid Mehhikos. Hooaja avaetapil Monte Carlos ja Korsika asfaldil saadi 2. koht, viimati sõidetud Argentina rallil tõusti juba võitjaks.

Ott Tänak, Argentina rallil näitasid konkurentidega võrreldes erakordset kiirust. Kuidas sina oma üleolekut tajusid?

Ilmselt tuleb see enesekindlusest. Pealegi toimis meil kõik väga hästi. Aasta alguses, kui Toyota meeskonda tulin, oli auto väga soomelik, teistsugune, kui ette kujutasin. Aga nüüd sõidab see nii, nagu üks kiire ralliauto sõitma peaks. Seni oli Toyota hea siledatel ja kiiretel teedel, aga nüüd on hea ka mägedes. Selleks tuli autot kardinaalselt muuta. Suutsime seda teha ja see lisab enesekindlust.