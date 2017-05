Tänak: 2013. aastal otsustasime, et minu rallisõitja karjäär jääb pooleli

Eesti parim rallimees Ott Tänak tunnistas Delfi lugejate küsimustele vastates, et 2013. aastal oli ta korraks langetanud otsuse, et ralliõitja karjäär on lõppenud.

„2012. aasta MM-sarjas oli läbikukkumine. Midagi head, sellest hooajast ei tulnud - olin ebastabiilne ja ei saanud asjadele pihta," meenutas Tänak. „Vaimne pool oli liialt nõrk. Pärast hooaega langetasime otsuse, et minu rallisõitja karjäär jääb pooleli ning edasi ma ei sõida." MM-sarjast välja jäämine, ei tähendanud aga seda, et Tänak oleks rallispordist täiesti lahkunud. Koos isaga lõi ta oma meeskonna ning see võimaldas tal tegeleda rallisõiduga seotud tehniliste küsimustega. „Esimesed paar kuud oli vabanemise tunne, ma ei pidanud kogu aeg kuhugi lendama. Siis aga tekkis tõmme sõitmise järgi. Seepärast hakkasingi Eesti rallidel osalema," rääkis Tänak. Pärast vaheaastat liitus ta taas WRC-sarjaga.