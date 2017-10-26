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26.10.2017, 18:06

TÄNA | Walesi ralli stardib lühikese publikukatsega, tõsiseks andmiseks läheb homme


Delfi Sport
RUS
Galerii: 10 pilti
Foto: @World Media Agency

Täna saab alguse autoralli MM-sarja eelviimane etapp ehk Walesi ralli, millele antakse stardipauk kell 21 lühikese (1,49 km) publikukatsega. Delfi ja Eesti Päevaleht on Walesis kohapeal ning toovad kiiremad uudised ja tulemused lugejateni otseblogi vahendusel.

Hommikusel testikatsel (3,32 km) näitasid Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) kolmandat aega 2.00,5. Testikatse võitis kodupubliku ees sõitev Elfyn Evans (Dmack Ford) 1.58,1-ga.

AJAKAVA

Neljapäev

SS1 (1,49 km) kell 21.00

Reede

SS2 (20,28 km) kell 12.20
SS3 (4,24 km) kell 13.00
SS4 (35,14 km) kell 13.15
SS5 (20,28 km) kell 16.31
SS6 (4,24 km) kell 17.11
SS7 (35,14 km) kell 17.26

Laupäev

SS8 (13,91 km) kell 9.55
SS9 (17,91 km) kell 10.47
SS10 (12,61 km) kell 11.59
SS11 (25,86 km) kell 12.28
SS12 (12,61 km) kell 14.08
SS13 (25,86 km) kell 14.37
SS14 (1,8 km) kell 17.48
SS15 (13,91 km) kell 20.55
SS16 (17,91 km) kell 21.47

Pühapäev

SS17 (10,41 km) kell 10.34
SS18 (6,43 km) kell 11.08
SS19 (7,49 km) kell 12.06
SS20 (10,41 km) kell 13.09
SS21 (6,43 km) kell 14.18

Walesi MM-ralli
http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-napikas-tanaku-tuleva-hooaja-tiimikaaslane-oli-walesi-ralli-testikatsel-lahedal-avariile?id=79959496
http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-norralane-vottis-walesi-ralli-testikatsel-kurvi-efektselt-kahe-ratta-peal?id=79966792
http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-suurim-voimalus-vahet-teha-on-esimesel-ringil?id=79962666

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