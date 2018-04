TÄNA ÖÖSEL DELFI TV-s | Ott Tänak ja konkurendid alustavad Argentina ralliga

Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen kinnitas ühtlasi, et eelmisest aastast on õppust võetud. Värsked arendustööd peaksid tegema auto Argentina eripalgeliste teede jaoks piisavalt kiireks. Sealsed teed on kohati pehmed, kohati kõvad, kohati kiviklibused, kohati puhtad, kirjutab tänane Eesti Päevaleht.

Mäkinenil on õigus, et Argentinas on äärmiselt tihe konkurents, erilist eelist pole kellelgi ja läheb tõsiseks lahinguks. Siin neli küsimust enne Argentina rallit.

Kas Ogier’l jääb jälle võitmata?

Viiekordne maailmameister on võitnud neljast tänavusest rallist kolm. Pealegi sobib Argentina võidukihutamine prantslastele: nad on võitnud seal rekordiliselt 11 korda. Ainult et Ogier’d triumfeerijate nimistus pole, see-eest on tal kirjas kolm teist kohta.

Loe veel

Selge, et Ford on kruusal kiire, ent Ogier stardib avapäeval esimesena ja puhastab teistele teed. Reede õhtuks võib saada selgeks, kuivõrd õigus on kihlveokontoritel, kes seadsid Ogier’ ilmselgeks soosikuks (koefitsient 1,5), Neuville’ist (2,4) ja Tänakust (14) ettepoole. Seega kui Ogier kaotab esimesel päeval palju aega, ei hakka ta ilmselt hullu ajama, vaid jahib edaspidi mitte võitu, vaid võimalikult rohkeid punkte.

Kui kiired on tagumised?

Kruusarallil on teatavasti eelis tagapool startijatel ja seekord on päras kiireid sõitjaid küll ja küll. Mullu võitis kolmandana teele läinud Neuville, nüüd on sel positsioonil Tänak. Seejärel tulevad Andreas Mikkelsen, Kris Meeke (tunamullune võitja), Esapekka Lappi, Jari-Matti Latvala (triumfeeris 2014. aastal), üheksandana Craig Breen ja tema järel Elfyn Evans (eelmise aasta teine). Kas selles seltskonnas leidub ka võitja? Kaarte segavad nad kindlasti.

Kes on Toyota parim?

Pärast nelja rallit on Toyotas esisõitja koha sisse võtnud Tänak. Tema peamine ohustaja pole mitte ülikogenud Latvala, vaid kohati kuratlikult kiire Lappi. Mõistagi pole Latvala sellise järjestusega nõus, samal ajal pole Lappil midagi kaotada. Näis, kas Argentina ralli toob nokkimisjärjekorras muutusi.

Kas El Condor saab saatuslikuks?

Pealtnäha pole pühapäeval kaks korda läbitavas – ka punktikatsena – 16-kilomeetrises legendaarses El Condori lõigus midagi erilist. Tegelikult on. Seekord kihutatakse tavatult alt ülespoole ja jõutakse 2100 meetri kõrgusele, mis paneb auto proovile. Pealegi võib mägi olla uttu mähkunud ja mõnes kohas leiduda isegi jääd, mis on sõitjale proovikivi. Võitja selgub siis, kui El Condor on selja taha jäetud.