Tallinna ralli võitnud 16-aastane soomlane sai Red Bullilt lepingu

Mullu Tallinna rallil triumfeerinud noor soomlane Kalle Rovanperä sõlmis sponsorlepingu Red Bulliga, kes hakkab tulevikulootust edaspidi personaalselt toetama.

Vaid 16-aastane Rovanperä tuli eelmisel aastal Läti meistriks ning on ka tänavu selles sarjas kõik etapid võitnud. Mullu võitis toona vaid 15-aastane juht ka Tallinna ralli.

"See leping on tõesti vägev. Red Bull on rallimaailma kõige lahedam bränd," sõnas Rovanperä, kelle isa Harri võistles omal ajal pikalt ka MM-sarjas.

Väidetavalt võib noor Rovanperä oma MM-debüüdi teha juba sel aastal oktoobri lõpus toimuval Walesi rallil.