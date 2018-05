Tallinna ralli stardirivi avavad Georg Gross - Raigo Mõlder

Stardirivi esimesed rahvusliku rühma võistlejad on EMV4 (E12) klassi sõitjad Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Kui Egon Kaur võitis Tallinna ralli aastal 2015, siis numbri all 9 on starti tulemas kolmekordse Tallinna ralli võitja Sebastian Lindholmi poeg Emil, kellele kaarti lugemas Mikael Korhonen (Škoda Fabia R5).

Esimese tagaveolise autoga stardivad Tallinna rallile numbri all 12 Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3) ning esimese esiveolise autoga saavad rajale Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R).

Eesti meistrivõistluste klasside liidritest on end hooaja kolmandale mõõduvõtule registreerinud EMV3 arvestuse senise hooaja parimad Janis Berkis - Edgars Ceporjus (Ford Fiesta R5), EMV4 arvestuses Emils Blums - Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX), EMV5 liidrid Karel Tölp - Martin Vihmann (Honda Civic Type-R), EMV7 klassi punktiarvestuse esimesed Madis Vanaselja – Jarmo Liivak (BMW M3) ja EMV9 klassi esikohta hoidvad Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105).

Estonian R2 Challenge ja EMV6 klassi arvestuses on end hooaja esimesele kruusarallile registreerinud kuus võistluspaari, kelle hulgas ka tänavu autoralli MM-võistlustel JWRC klassis osalev Ken Torn (Ford Fiesta R2T), kellele seekord kaarti lugemas Aleks Lesk. Tornile MM-radadel kaarti lugev Kuldar Sikk on Tallinna rallil legendi lugemas autoralli debüüti tegevale Gregor Jeetsile (Ford Fiesta R2), kelle isa Raul ei vaja Eesti rallifännidele pikemat tutvustamist.

Kui kahte talvist meistrivõistluste etappi pidid klassi EMV10 ehk veoautode arvestuse võistlejad pealt vaatama, siis Tallinna rallil saavad ka nemad lõpuks stardi. Kokku on hooaja avavõistlusele registreerunud 12 võistluspaari.

Eesti meistrivõistluste kolmas etapp Tallinna ralli sõidetakse Harjumaa teedel.Ralli võistluskeskus, hooldusala, start ja finiš asuvad Møller Auto Mustamäe esinduse ees, aadressil Mustamäe tee 6.

Kokku sõidetakse kahe võistluspäeva jooksul 13 kiiruskatset, kogupikkusega 100,60 km. Ralli punktikatse on 8,80 km pikkune SS13 Lehola.

Üle kahe aasta on taas kavas Lauluväljaku kiiruskatse, samuti toimub kiiruskatse Vasalemma krossirajal. Need kaks kiiruskatset on pealtvaatajaile tasulised. Lauluväljaku ja Vasalemma kiiruskatse pileteid saab osta kohapealt. Ühe katse pääse täiskasvanule maksab 5 eurot, kahe lisakatse pileti eest tuleb välja käia 7 eurot.

Tallinna ralli start antakse 11. mail kell 17:30 Møller Auto eest. Esimesele 6,90 km pikkusele Vääna katsele stardib esimene võistlusauto kell 18:03.